تيودور بلهارس: افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لتقديم العلاج المجاني لمرضى فيروس B وC

قالت مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث الدكتورة حنان خفاجي إنه تم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لتقديم العلاج المجاني لمرضى فيروس B وC بالإضافة إلى اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بالمعهد كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مجال مكافحة مرض البلهارسيا.

وأشارت خفاجي، في التقرير الذي رفعته للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول حصاد أداء المعهد للعام 2021/2022 إلى أن عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل المعهد بلغ أكثر من 47 ألف خلال عام 2021، كما تم تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنشآت المعهد والتى شملت تطوير وتحديث العيادات الخارجية، وافتتاح تطوير وحدة المناظير بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير 10 مخازن، ضمن خطة المعهد لاستكمال أعمال التطوير الشاملة وتحديث البنية التحتية للمعهد.

وكشفت عن نجاح باحثي المعهد فى استخدام القواقع كنماذج حيوية لقياس معدلات التلوث البيئى، والذى ناقشته ورشة عمل عقدها المعهد، حول جهوده للاستفادة من الرخويات الطبية، وكذلك التعاقد على مشروع مركز التميز فى البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا التابع للمعهد، والذى تموله هيئة تمويل التكنولوجيا والعلوم والابتكار، فى تطوير طرق إنتاج البروتينات العلاجية المُهندسة وراثيًا على المستوى المعملى ونصف الصناعي.

وأوضحت أنه تم تفعيل برنامج ميكنة المستشفى التابع للمعهد لتسهيل التعامل الطبي والمالي والإداري مع المترددين من المرضى، وبث قناة خاصة بالمعهد على موقع اليوتيوب لعرض أنشطة المعهد وما تقوم به من أبحاث علمية وطبية.

وأشارت مديرة المعهد إلى حصول المعهد على المركز 56 فى تصنيف سيماجو (Scimago) الاسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، وذلك للتميز العلمي فى العديد من مُؤشرات التصنيف، كما حقق المعهد خلال عام 2021 نتائج مُتميزة فى مجال النشر الدولي، حيث تم نشر 144 بحثٍا فى المجلات العلمية خلال عام 2021، من خلال جميع الأقسام البحثية بالمعهد وبمُشاركة العديد من الباحثين داخل مصر وخارجها.

وأضافت أن المعهد نشر 53 بحثًا فى المجلات العلمية العالمية خلال عام 2022 حتى الوقت الحالي، إلى جانب إصدار مجلة نصف سنوية لأرشفة أبحاث المعهد.

وأوضحت الدكتورة حنان خفاجي مديرة المعهد أن عدد المشروعات البحثية الجارية بالمعهد بلغ 58 مشروعًا فى مجالات، بحوث العلاج، وبحوث المكافحة، وتكنولوجيا العلوم المتقدمة على المستوى المحلى، وفى مجالات الميكروبيولوجى والمسالك والباطنة على مستوى التعاقدات الدولية.

ولفتت إلى أنه تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الدولية التى يستمر العمل بها خلال نفس العام وهى: اتفاقية مع جامعة باسك كونترى بيلباو بأسبانيا، ومذكرة تفاهم مع جامعة زارجوزا بأسبانيا، ومذكرة تفاهم بين المعهد ومستشفى بوجون بجامعة باريس، والتعاون مع مركز المواد الموظفة بالمعهد القومى لعلوم المواد باليابان فى مجال النانو تكنولوجى البينى، كذلك اتفاق تعاون مع قسم المسالك البولية ونظيره بكلية الطب جامعة نورث اونتاريو بكندا.

وأضافت أنه تم كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الفيدرالى لإدارة المخاطر بألمانيا، ومذكرة تفاهم مع الأكاديمية الروسية للعلوم، ومذكرة تفاهم مع جامعة العلوم الطبية بنيجيريا، إلى جانب العديد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية.

وفيما يخص تنظيم الفعاليات والأحداث العلمية، أشارت الدكتورة حنان خفاجى مدير المعهد إلى تنظيم المُؤتمر السنوى للمعهد تحت عنوان "لقاء الباحثين بالإكلينكيين"، بمُشاركة نخبة من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين، وبحثت هذه الدورة من المُؤتمر ربط البحث العلمى بالتطبيقات الإكلينيكية، وأحدث الأبحاث فى مجالات أمراض الكلى والمسالك البولية وكذلك أمراض الجهاز الهضمى والكبد، وعمليات زراعة الأعضاء، واستخدام المواد ذات المصادر الطبيعية والتقنيات الحديثة مثل الجسيمات النانوية فى أغراض العلاج، ودور التدخل الجينى في علاجات الأورام الخبيثة.

وأوضحت أنه تم كذلك تنظيم اللقاء العلمي التدريبى الرابع بالتعاون بين قسم المسالك البولية بالمعهد وجمعية دول البحر المتوسط للجراحات التداخلية المحدودة، وتنظيم ورشة عمل تدريبية افتراضية بالتعاون مع مُنظمة الصحة العالمية، والمشاركة فى المؤتمر الافتراضى للجمعية الدولية لأمراض الكلى، والذى عقدته دولة ماليزيا.

وأكدت أنه استعدادا لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل قام المعهد بإعداد البرنامج البحثي لتغير المُناخ، وتشمل استخدام الطاقة الشمسية فى عمل المعهد، والاشتراك فى شبكة "رواد المُناخ" بالمركز القومي للبحوث، وتنظيم الندوة الأولى فى إطار البرنامج البحثي للمعهد لتغيرات المُناخ تحت عنوان "التغيرات المُناخية ومدى تأثيرها على البيئة المائية والتنوع البيولوجى وصحة الإنسان".

ويعد معهد تيودور بلهارس مركزًا رائدًا للأبحاث والتدريب فى مجالات الوقاية والتشخيص والمكافحة والعلاج للأمراض المُتوطنة على الصعيد المحلي والإقليمي والإفريقى، ويهدف لتعزيز وتطوير العلوم الطبية الحيوية، والاستفادة من نتائج البحوث لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى الناتجة عن الأمراض المتوطنة ومضاعفاتها، ويضم المعهد أكثر من 20 قسما بحثيا بالإضافة إلى وحدات مُتخصصة لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، ومستشفى بسعة 300 سرير، وأكثر من 488 عضوًا من أعضاء هيئة البحوث.