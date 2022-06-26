وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

هنأ وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية - في نص برقية التهنئة - " يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور تسعة سنوات لثورة 30 يونيو المجيدة والتي خرج فيها شعب مصر العظيم بالملايين في مشهد تاريخي ليرسم قدر مصر المضيء وليصنع ثورة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر والتي التحمت قوة الشعب المصري مع أبناء القوات المسلحة والشرطة ليستعيدوا الحرية والهوية المسلوبة وينقذ مصر من الفوضى والانهيار" .

وأضاف شعراوي في نص البرقية " تبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة .. متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية عليكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء .. ونؤكد لكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه في صالح الوطن" .

كما هنأ شعراوي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بذكرى ثورة 30 يونيو، وقال: إنها "تمثل تحولاً فاصلاً في مستقبل مصر ، لتحدث نقلة تاريخية تنتهي فيها فترة مظلمة عاشت فيها البلاد وتبدأ مرحلة جديدة من حرية الرأي والإنجازات والمشروعات التي تبهر العالم أجمع، وتحقق أماني وطموحات الشعب المصري في الأمن والسلام والتنمية، وذلك الشعب الذى التف حول القيادة السياسية محباً ومؤيداً في سبيل التنمية لبناء الجمهورية الجديدة" .