 لماذا طلب نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين؟ وما موقف المحكمة؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لماذا طلب نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين؟ وما موقف المحكمة؟

القدس / الأناضول
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 4:41 م

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تأجيل جلسة لمدة أسبوعين، كانت مقررة الاثنين المقبل لمحاكمته بتهم الفساد.

جاء ذلك وفق ما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية عن طلب تقدم به طاقم الدفاع عن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إلى المحكمة المركزية.

وقال طاقم الدفاع: "عقب عملية الأسد الصاعد (العدوان على إيران) وغيرها من تطورات إقليمية وعالمية، فإن رئيس الوزراء مطالب بتخصيص كل وقته وطاقته لمعالجة القضايا السياسية والوطنية والأمنية على أعلى مستوى".

وأضاف أن هذه القضايا "تشمل من بين أمور أخرى إدارة القتال في غزة، والتعامل مع قضية الرهائن (الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية)".

وطلب طاقم الدفاع من المحكمة المركزية في تل أبيب تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين.

لكن هيئة البث استدركت: "عارض مسؤولون في النيابة العامة طلب نتنياهو وقالوا إنه سبق أن قدّم إفادات (أمام المحكمة) أثناء الحرب في غزة وبالتوازي مع المفاوضات بشأن قضية المختطفين".

ويتعين أن ترد المحكمة رسميا على الطلب.

ومنذ أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة، لكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران الذي استمرت 12 يوما، ومن المتوقع أن تُستأنف الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوته إلى إلغاء محاكمته بتهم الفساد.

وأثارت دعوة ترامب جدلا وحالة استقطاب في إسرائيل، فبينما أيدها داعمو لنتنياهو، دعا المعارضون له ترامب إلى "عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت، ويمثل أمام المحكمة للرد على تلك التهم.


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