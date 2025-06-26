الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات عمل دولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بآليات عمل دولية فاعلة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، في ظل إمعان الحكومة الاسرائيلية استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات واستخدامها كسلاح حرب.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، من استمرار قوات الاحتلال تعميق جرائم تدمير ما تبقى من منازل ومنشآت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع استمرار عمليات القتل اليومية التي تستهدف أكثر من 2 مليون فلسطيني لا يجدون أي مأوى آمن، وقد أجبرتهم قوات الاحتلال على النزوح لمساحة لا تتجاوز 18% من قطاع غزة، لتفاقم من معاناتهم اليومية ودفعهم نحو التهجير بأشكاله المختلفة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشددت الخارجية الفلسطينية مجدداً على أن عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة غير مبرر، وأن سرعة إنفاذ القانون الدولي هو المسار الحقيقي لوقف معاناة الفلسطينيين وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.