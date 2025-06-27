شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، وذلك بمسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

تضمنت الاحتفالية ابتهالات وتواشيح دينية لمشايخ أوقاف مطروح، وأناشيد دينية لبراعم الأطفال.

وفي كلمته، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لجميع القيادات وأهالي مطروح بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن الهجرة النبوية الشريفة ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل هي نقلة حضارية وإنسانية عظيمة تحمل دروسًا لا تنتهي ونستفيد منها حتى الآن، فهي تعطي دروسًا في العطاء والبذل وحمل رسالة قيم الرحمة والتسامح والمواطنة وحرية العقيدة، وتؤكد أهمية التمسك بالقيم والثوابت الدينية السمحة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تألو جهدًا في دعم ونشر تعاليم الخطاب الديني الوسطي الصحيح.

وأشاد المحافظ بأبناء محافظة مطروح وتكاتفهم، مؤكدًا أنها ستظل نموذجًا للوطنية يسودها المحبة بين أبنائها وترابطهم ويجمعهم حب الدين والوطن والتمسك بتعاليم الدين السمحة.

بينما تناول الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، في كلمته قيم الهجرة النبوية الشريفة ودروسها في الصبر والتضحية والإيمان، مع ربط هذه القيم بواقع الأمة الإسلامية المعاصر.