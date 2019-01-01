مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بلوس أنجلوس الأمريكية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية ": "إن المشتبه فيه يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما)، واحتُجِز على ذمة اتهامات بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري"، مضيفا أن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه فيه يعيش بها مع والديه.

وأوضح أن المشتبه فيه اعترف أيضا بقتل امرأة تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود، لكنه لم يحدد العلاقة بها، كما قتل بالرصاص رجلا لا يعرفه في حافلة بمنطقة فان نويز.