أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بأقل من توقعات المحللين بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من التقديرات.

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 1.8% فقط. وكان الاقتصاد قد سجل خلال الربع الأول من العام نموا بمعدل 3.1%.

في الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.3% سنويا في حين زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 5% ليسجل أكبر مساهمة في نمو الاقتصاد منذ حوالي 10 سنوات.

في المقابل تراجع الإنفاق الاستثماري غير السكني خلال الربع الثاني بنسبة 0.6% وهو أول تراجع له منذ 2015. كما واصل الإنفاق الاستثماري السكني تراجعه للربع السادس على التوالي.

من ناحيته قال "ريان سويت" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "موديز أناليتيكس" تعليقا على بيانات النمو "لدينا نقاط ضعف في التصنيع والإنفاق الاستثماري، لكن مع الأداء الجيد للإنفاق الاستهلاكي فإن أداء الاقتصاد الأمريكي يصبح جيدا لآن أسس الاستهلاك جيدة للغاية .. وإذا لم يبدأ المستهلكون خفض إنفاقهم، اعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل المضي بهذه الوتيرة المعتدلة دون أن تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك".