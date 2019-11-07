إعادة جميع النزلاء بعد هروب جماعي من سجن في جنوب إفريقيا

قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، إنه تمت إعادة القبض على جميع السجناء الـ68 الذين فروا من سجن بالقرب من كيب تاون، وذلك بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.

وقالت المؤسسات الإصلاحية، في بيان، إن عددا من السجناء تغلبوا على ثلاثة حراس أثناء ممارستهم للرياضة يوم الجمعة، حيث سلبوهم المفاتيح وحبسوهم في زنزانة.

وفي وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، قالت شرطة جنوب إفريقيا إن 69 سجينا فروا. وأدركت السلطات في وقت لاحق أن أحدهم بقي بالفعل في المنشأة.

وقام الهاربون بفتح زنازين أخرى قبل أن يفروا عبر المدخل الرئيسي والسطح. وفي وقت الهروب كان هناك 451 نزيلا و20 حارسا في السجن.

وخلال الحادث، أصيب تسعة من مسؤولي السجن بجروح طفيفة وكدمات.