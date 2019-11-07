سياسي ألماني: حزب البديل يظل الذراع البرلماني لليمينيين المتطرفين

صرح سياسي ليبرالي بارز بألمانيا بأنه يرى أن استبعاد السياسي اليميني المتطرف أندرياس كالبيتس من حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض لا يغير شيئا في الشخصية الخاصة بحزب البديل.

وقال بنيامين شتراسر، المعني بالسياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "حزب البديل يعد الذراع البرلماني لليمينيين المتطرفين في ألمانيا. أندرياس كالبيتس ليس سوى جزءا من قمة الجبل الجليدي للراديكاليين في حزب البديل".

وتابع شتراسر قائلا: "إذا كان يهم حزب البديل حقا إقصاء أي يمينيين متطرفين من الحزب دائما، لكان تم استبعاد مسؤولين مثل بورن هوكه وأتباعه منذ فترة طويلة... ولكن ليس هناك رغبة سياسية لذلك داخل حزب البديل؛ لأن اليمين المتطرف ينتمي حاليا للحزب".

يذكر أن لجنة التحكيم الاتحادية الخاصة بحزب البديل أكدت أمس السبت استبعاد كالبيتس بعد مفاوضات دامت لساعات، بعدما كان قد تم اتخاذ هذا القرار بالأغلبية في مجلس إدارة الحزب في مايو الماضي.

يشار إلى أن كالبيتس كان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل في البرلمان المحلي بولاية براندنبورج.