 الصحة السعودية: خطوات احترازية لسلامة الحجاج في ظل وباء كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السعودية: خطوات احترازية لسلامة الحجاج في ظل وباء كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 4:44 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ العديد من الإجراءات الطبية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة "كوفيد 19" والتي تتطلب إقامة الشعائر وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج من الجائحة.

وأضافت الوزارة – في بيان ،نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الأحد- عن تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين، والعمل على تطبيق مبدأ "العزل الصحي" قبل وبعد أداء فريضة الحج على جميع حجاج هذا العام، وذلك بهدف التأكد من خلوهم تماماً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمان سلامة الجميع خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أن موسم حج هذا العام يؤدي فيه المسلمون من 160 جنسية المناسك، وفق أعلى المعايير الصحية الآمنة، التي تطبق إشتراطات التباعد الاجتماعي بكل صرامة لضمان سلامة الجميع، حيث دعت وزارة الصحة جميع الحجاج إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

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