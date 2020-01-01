محافظ قنا يتفقد المخابز لمتابعة أداء الخدمات التموينية

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة لعدد من المخابز بمدينة قنا، وذلك في إطار متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقي الدعم، بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بالمخبز الآلي المحسن بمدينة قنا، ومجمع المخابز بالصالحية؛ للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

وقام المحافظ بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الوزن المقرر، واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجها بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقاية والاحترازية من فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على أهمية توفير رغيف الخبز بالجودة المطلوبة لكل المواطنين؛ باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن القنائي، مؤكدا أن الجولات الميدانية على المخابز مستمرة لضبط عملية إنتاج الخبز وفقا للمواصفات المقررة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.