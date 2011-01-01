 رئيس تونس يعلن تعطيل العمل لمدة يومين بمؤسسات الدولة باستثناء الجيش والأمن - بوابة الشروق
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رئيس تونس يعلن تعطيل العمل لمدة يومين بمؤسسات الدولة باستثناء الجيش والأمن

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 7:23 م
أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.



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