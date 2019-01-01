الاتحاد يبحث عن استعادة توازنه في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدوري

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات قوية، يفتتحها غزل المحلة في السادسة والنصف مساءً، عندما يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد المحلة، وفي التوقيت ذاته يلتقي المصري البورسعيدي مع إيسترن كومباني على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد السكندري أمام إنبي في التاسعة مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية.

وفي ختام مباريات اليوم، يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي، أملًا في تحقيق فوز غائب عن الفريق في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

ويسعى عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد، لتحقيق الفوز واستعادة الاتزان بعد فترة من عدم الاستقرار الفني يعيشها الفريق السكندري، من أجل التقدم ولو مركزًا وحيدًا في جدول ترتيب الدوري.

من جهته يتطلع إنبي لنفض غبار الهزيمة من فاركو، واستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة، تحت القيادة الفنية للبرازيلي جورفان فييرا.

وتعتبر مباراة إنبي والاتحاد السكندري مواجهة بـ6 نقاط لكلا الفريقين بسبب تتوالي ترتيبهم في جدول المسابقة بشكل مباشر، حيث يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف إنبي، صاحب المركز الحادي عشر.