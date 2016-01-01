قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، إن قطتين في مأوى للحيوانات بسول أصيبتا بسلالة قوية من إنفلونزا الطيور، وهي أول إصابة بالفيروس في الثدييات منذ سبع سنوات.

وتم العثور على قطط نافقة في المأوى في يونجسان، وسط سول، منذ الشهر الماضي، وأكدت الاختبارات أن اثنتين منها نفقتا بسبب سلالة (إتش 5 إن 1) شديدة الإمراض من إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي تؤكد فيها البلاد حالات إنفلونزا الطيور القوية في الثدييات.

وبناء على التقرير، طوقت السلطات المنشأة ونفذت تدابير الحجر الصحي.

ولم تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين كانوا مخالطين للقطط، ولم تكن هناك عدوى بشرية بإنفلونزا الطيور من خلال القطط أو الثدييات الأخرى.