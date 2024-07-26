سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع العدو بخان يونس

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قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن "مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق خان يونس".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزين في محيط بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات للجنود الإسرائيليين على طول خط الإمداد في محور نتساريم.

وبحسب وكالة "سما" الفلسطينية، استشهدت امرأتان وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، في قصف منزل سكني ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

كما تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء بالقرب من مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بشن الاحتلال الإسرائيلي لغارات مكثفة على مناطق في مدينة غزة والمناطق الشرقية من خانيونس جنوبي القطاع.