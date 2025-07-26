وزير الخارجية الإماراتي: سنواصل إغاثة سكان غزة برا وجوا وبحرا

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أكدت الإمارات عزمها مواصلة الدعم الإغاثي إلى سكان غزة براً وجواً وبحراً.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي عبر منصة "إكس" اليوم السبت: "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة وغير مسبوقة، وتواصل الإمارات تصدر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف:"سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، براً و جواً وبحراً".

وتابع بالقول: "سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور".

واستكمل المسئول الإماراتي: "يبقى التزامنا بالتخفيف من المعاناة و تقديم الدعم راسخا لا يتزعزع".