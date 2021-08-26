أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعا بشأن أفغانستان الاثنين المقبل

يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين المقبل، اجتماعًا بشأن أفغانستان مع مبعوثي واشنطن وموسكو وبكين وباريس ولندن، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.



وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.