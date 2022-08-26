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نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صحة الأنباء على مواقع التواصل حول تورط ابن ‏شقيقته في مقتل أحد المواطنين بمنطقة البترون بحادث سير وقع قبل أسابيع.

‏وأكد في بيان رسمي الخميس: "ننفي أي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني وبالتحقيق في القضية".

وأضاف أن الموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص.

وأعرب المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي عن "استغرابه من الزج باسمه في الحادثة، وأبدى أسفه لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية"، وفقا للبيان.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص ‏شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته".

‏وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأكد في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".