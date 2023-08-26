أعلنت روسيا، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تقتربان من عاصمتها موسكو، ومن منطقة حدودية مع أوكرانيا، وذلك في ظل تنامي الهجمات من هذا النوع داخل الأراضي الروسية.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، عبر تيلجرام، صباح السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلا مسيّرة كانت تقترب من موسكو، وفق شبكة الحرة.

وأضاف: «هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، في مقاطعة إسترينسكي» .

وأضاف أنه وفقا للتقارير الأولية، لا توجد إصابات أو أضرار، وأجهزة الطوارئ في الموقع.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية أخرى، صباح السبت، في شيبيكينو بمنطقة بلجورود الحدودية مع أوكرانيا، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة: «قرابة الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش (التاسعة بتوقيت القاهرة)، أُحبطت محاولة من نظام كييف لشن (هجوم إرهابي) بواسطة مسيرة على مواقع داخل الأراضي الروسية».

ونادرا ما تُستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

ومؤخرا استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية، في حين عبّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن سروره لرؤية الحرب تصل إلى روسيا.