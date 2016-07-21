نائب رئيس حكومة بافاريا: شخص آخر هو من ألف المنشور المعادي للسامية

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نفى نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هوبرت ايفاجنر الاتهامات الموجهة إليه بتأليف منشور معاد للسامية خلال فترة دراسته في المدرسة.

يذكر أن ايفاجنر يشغل منصب رئيس حزب "الناخبون الأحرار" الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا.

ونقل متحدث باسم الحزب عن ايفاجنر قوله في بيان مكتوب صدر اليوم السبت: "لم أؤلف الورقة المذكورة وأعتبر محتواها مثيرا للاشمئزاز ومحقرا للبشر".

وأضاف ايفاجنر أن "مؤلف الورقة معروف بالنسبة لي وسيعلن عن نفسه بنفسه".

وكان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، طالب نائبه ايفاجنر بالرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وعلى هامش زيارة في مدينة اوجسبورج، قال زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن "هذه الاتهامات يجب إجلاؤها الآن وبشكل تام".

كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أوردت تقريرا عن المنشور.

وقال متحدث باسم حزب "الناخبون الأحرار" الذي يتزعمه ايفاجنر للصحيفة إن ايفاجنر "لم يقم بعمل شيء كهذا" وإنه سيتصدى لهذه "الحملة القذرة" بالطرق القانونية إذا تم نشرها.

وتعليقا على ما أوردته الصحيفة حول هذا المنشور، قال زودر: "هناك اتهامات خطيرة مطروحة. هذا المنشور محقر للبشر ومثير للاشمئزاز".

وكان ايفاجنر امتنع عن الرد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع حتى ظهر اليوم. وقال متحدث باسم "الناخبون الأحرار" إن ايفاجنر وأعضاء الحزب لن يعلقوا مبدئيا على "هذه الحادثة".