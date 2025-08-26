 25 دولة تعلق خدمات البريد مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:46 م القاهرة
25 دولة تعلق خدمات البريد مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

الاتحاد البريدي العالمي
جنيف - قنا
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:24 م

أعلن الاتحاد البريدي العالمي أن 25 دولة قررت تعليق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقب تطبيقها قريباً.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم أن المؤسسات البريدية في هذه الدول أبلغته بوقف خدماتها الصادرة إلى الولايات المتحدة، وذلك "بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بخدمات العبور".

وأضاف البيان أن هذا التعليق سيستمر إلى حين صدور توضيحات كافية من السلطات الأمريكية بشأن كيفية تنفيذ التدابير الجديدة، إلى جانب التطبيق العملي للتعديلات التشغيلية المطلوبة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عزمها إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة الواردة اعتباراً من 29 أغسطس، وهو ما دفع عدداً من مؤسسات البريد الوطنية، من بينها تلك التي في فرنسا وألمانيا والهند وأستراليا، إلى وقف قبول الطرود الموجهة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

