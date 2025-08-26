قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، إنه يتعاطف مع أطفال غزة بنسبة 100%، مُلقيًا باللوم على حركة «حماس» لما آلت عليه الأوضاع في القطاع.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء: «حماس لا يمكن أن تبقى في الحكم، لا يجب أن يكون لها مستقبل في غزة، كالنازيين الذين كان يجب أن يرحلوا بعد الحرب العالمية الثانية».

وأكمل: «لا يمكن إنكار المعاناة في غزة، لكن كان من الممكن أن تقر حماس بأن ما فعلته شرًا وألا تضع الشعب الفلسطيني في تلك الظروف المأساوية».

وذكر أنه «لا يعتقد أن إسرائيل سبب المجاعة في غزة»، مشيرًا إلى أن «تل أبيب قدمت مليوني طن من الغذاء للقطاع».

وواصل: «لم يحدث في تاريخ الإنسانية هذا الأمر، أن دولة هوجمت بشكل فظيع، وقدمت كميات هائلة من الغذاء إلى غزة».

وزعم أن «عناصر حماس سرقوا معظم الغذاء الذي دخل إلى القطاع، وأعادوا بيعه في السوق السوداء»، داعيًا إلى ممارسة ضغط دولي على الحركة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، وصف اعتزام الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين بأنه «أمر مؤسف»، قائلًا: «التوقيت الذي اختارته تلك الدول فظيع».

ولفت إلى أن «الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين يعد خرقًا لاتفاقية أوسلو، وله تأثير سلبي وكأنه مكافأة لحماس على أحداث 7 أكتوبر».

وذكر أن «إسرائيل أعلنت السيادة على بعض المناطق الفلسطينية، ردًا على ذلك، الأمر الذي أضر بجهود التسوية بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب».