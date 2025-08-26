 إسرائيل تعلن خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل بعد رفضها اعتماد سفير جديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
إسرائيل تعلن خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل بعد رفضها اعتماد سفير جديد

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:22 ص

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها بصدد خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع البرازيل، مشيرة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رفضت الموافقة على أوراق اعتماد مرشح القدس لمنصب السفير الإسرائيلي في برازيليا، بحسبما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، أنه "بعدما امتنعت البرازيل - على غير المعتاد - عن الرد على طلب السفير (غالي) داجان بالموافقة، سحبت إسرائيل الطلب، وتتم إدارة العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي على مستوى دبلوماسي أدنى".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تستمر في الحفاظ على علاقات عميقة مع دوائر أصدقاء إسرائيل العديدة في البرازيل".

