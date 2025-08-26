تفتح وزارة الإسكان، باب التسجيل في الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، اعتبارا من السبت 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر.

وأوضحت الإسكان، في بيان اليوم، أن الطرح يتضمن 1380 وحدة سكنية في 14 مدينة جديدة، لافتة إلى اختيار الوحدات في الفترة من 20 حتى 25 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على 3 طروحات، ويشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في: مشروع ديارنا بمدن (القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، و15 مايو، وقنا الجديدة).

كما يتضمن وحدات بمشروع "سكن مصر" بمدن (العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة)، وكذلك "دار بمصر" بمدينتي (بدر، وبرج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة)، و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات، مع خصم يصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وتحديد جدية حجز بقيمة 5 آلاف دولار لكل وحدة.

وأضافت الوزارة، أن التسجيل، ودفع جدية الحجز، والاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط كافة، واختيار الوحدات، وكذلك الاطلاع على نماذج الوحدات بتقنية 360، عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة beitakfemisr.com