جيش الاحتلال عن استهداف مستشفى ناصر الطبي: خلل عملياتي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً في القصف الذي استهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس أمس الإثنين، وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيون.

ووصف جيش الاحتلال الحادث بأنه "خلل عملياتي"، لكن من غير الواضح إن كان الأمر خطأ ميدانيا فعليا أم قرارا متعمدا بالتصعيد قرب منشأة طبية محمية بموجب القانون الدولي، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "تأسف للحادث" وتزعم أن معركتها موجهة ضد حماس فقط، غير أن القصف المتكرر لمستشفيات ومراكز طبية يثير شكوكا جدية حول أهدافه الحقيقية.

وطالبت منظمات حقوقية ودولية بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات القصف ومحاسبة المسؤولين، وسط اتهامات متزايدة بأن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط الدولي وليس الوصول إلى حقيقة ما جرى.

ووصف نتنياهو الهجوم على مجمع ناصر الطبي بخان يونس في غزة، والذي أسفر عن استشهاد 20 شخصا بينهم 5 صحفيين، بأنه "حادث مأساوي".

وزعم نتنياهو، أمس الاثنين، إن إسرائيل "تقدر عمل الصحفيين والموظفين الطبيين وجميع المدنيين"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في هذا الشأن.