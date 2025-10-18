أمريكا تعلن اعتقال فلسطيني بزعم مشاركته في أحداث 7 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها اعتقلت شاباً فلسطينياً في لويزيانا للاشتباه بتورطه في عملية 7 أكتوبر 2023. ويُدعى الشاب محمود أمين يعقوب المهتدي، ويبلغ من العمر 33 عاماً، وهو من مواليد غزة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن توقيف محمود المهتدي في ولاية لويزيانا، للاشتباه في انتمائه للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وارتباطه بأحداث 7 أكتوبر 2025 في غزة.

ومثل أمام قاض فيدرالي الجمعة وجه إليه تهمتَي «دعم منظمة إرهابية» في إشارة إلى حركة حماس، وتقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة.

وجاء في نص الدعوى الجنائية أنه «في صباح 7 أكتوبر 2023، علم المهتدي بتوغل حماس وتسلح وجمع آخرين وعبر إلى إسرائيل بهدف المساعدة في عملية طوفان الأقصى».

وأضاف أن «الأدلة تشير إلى أن هاتف المهتدي استخدم برجا خلويا يقع قرب كيبوتس كفار عزة في إسرائيل، وهو موقع عملية حماس».

وتتضمن الدعوى مقتطفات من مكالمات هاتفية يعتقد أن المهتدي أجراها صباح 7 أكتوبر 2023 لمناقشة خططه للانضمام إلى العملية، كما جاء في نص الدعوى الجنائية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن توقيف المهتدي «جاء بناء على معلومات وردت من الحكومة الإسرائيلية وعمل قوة مهام مشتركة شكّلت للتحقيق في الهجوم».