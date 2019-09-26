تورينو يقلب تأخره أمام ميلان ويهزمه بهدفين في الدوري الإيطالي

قلب تورينو تأخره إلى فوز على ميلان 2 /1 ، اليوم الخميس، في منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه البولندي شيشتوف بيونتيك بنجاح، لكن أندريا بيلوتي مهاجم تورينو سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 71 و 75.

ورفع تورينو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ميلان عند ست نقاط في المركز العاشر.

بدأت المباراة بأداء هادئ من جانب الفريقين، حيث لم تشهد الدقائق العشر الأولى من المباراة أي حماس من جانب الفريقين، وظهر الحرص الدفاعي بشكل كبير.

وفي الدقيقة 18 تقدم ميلان بالهدف الاول عن طريق البولندي شيشتوف بيونتيك من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تعرض البرتغالي رافائيل لياو مهاجم الفريق للدفع من لورينزو دي سيلفستري مدافع تورينو داخل منطقة الجزاء.

وسدد الإيفواري فرانك كيسي كرة قوية بتجاه مرمى سلفاتوري سيرجو في الدقيقة 20، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر مرمى تورينو.

وتصدى سيرجو لضربة رأس من لياو في الدقيقة 21، ليبعد الخطر عن مرماه، وسط سيطرة من ميلان على مجريات اللعب.

وسدد التركي هاكان شالهانوجلو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن سيرجو تألق في ابعاد الخطر عن مرماه في الدقيقة 23.

ولم يقدم الثنائي الهجومي لتورينو أندريا بيلوتي وسيميوني زازا أي إسهامات لفريقهما خلال النصف ساعة الأول من المباراة، فيما شكل بيونتيك ولياو خطورة كبيرة على مرمى الفريق المضيف.

وسدد الإسباني سوسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها افتقدت للدقة لتخرج بعيدًا عن الخشبات الثلاث للحارس سيرجو في الدقيقة 37.

وكاد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان أن يتسبب في دخول هدف التعادل في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بعد أن خرج بشكل خاطئ أمام بيلوتي لكن الأخير أهدر الفرصة السهلة التي سنحت لفريقه، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم ميلان 1/ صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ميلان العديد من الفرص السانحة لتسجيل هدف ثان، لكن سيرجو حارس مرمى تورينو تفنن في القضاء على خطورة محاولات بيونتيك ولياو.

على الجانب الآخر، كانت محاولات تورينو قليلة وسط صرامة دفاعية من جانب ميلان الذي حاول الحفاظ على النتيجة.

وكاد بيونتيك أن يسجل الهدف الثالث بعد أن تلقى تمريرة من المدافع رومانيولي داخل منطقة جزاء تورينو، لكنه سدد الكرة بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى سيرجو في الدقيقة 53.

وتألق دوناروما في ابعاد فرصة هدف محقق لبيلوتي في الدقيقة 60، حيث انفرد به الأخير لكن الحارس الشاب تصدى لتسديدته بنجاح.

وهدد ثيو هيرنانديز مرمى سيرجو، بفرصة خطيرة في الدقيقة 65، بعدما انطلق من الجهة اليمنى لمرمى سيرجو، وسدد كرة هزت الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 71 سدد بيلوتي كرة على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم بيد الحارس دوناروما وتهز شباك ميلان بهدف التعادل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيبي رينا حارس مرمى ميلان البديل بسبب اعتراضه المتكرر على قراراته.

ولم تمر أربع دقائق بعد هدف بيلوتي، ليسجل هدفًا أخر في الدقيقة 75، بعد أن سدد زازا كرة تصدى لها دوناروما، قبل أن تعود لبيلوتي الذي سددها مرة أخرى، ليضعها مهاجم تورينو بضربة خلفية مزدوجة في الشباك.

وعاد تورينو ليحكم السيطرة على المباراة بتحركات من بيلوتي وزازا، بالإضافة إلى تلقى الدعم من خط الوسط المكون من توماس رينكون وأولا أينا وكريستيان أنسالدي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أضاع فرانك كيسي فرصة التعادل على ميلان، حينما راوغ دي سيلفستري أمام مرمى سيرجو، لكنه سدد كرة بعيدة تمامًا عن شباك تورينو.

وتعثر زازا أمام مرمى دوناروما في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أ، يتصدى حارس تورينو سيرجو لهدف محقق من بيونتيك.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنًا فوز تورينو على ميلان 2/ 1 .