موسكو: انعقاد ثاني جولات محادثات الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الجولة الثانية من محادثات الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة ستجرى في جنيف، الأسبوع المقبل.



وقال لافروف - في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الأحد - إنه "فيما يتعلق بمحادثاتنا مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، كانت هناك جولة أولى في يوليو الماضي، ويجب أن تُعقد الجولة الثانية الأسبوع المقبل".



وفيما يتعلق بقضية تبادل السجناء بين البلدين، أكد لافروف أن موسكو وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى صيغة مقبولة للطرفين حول هذه المسألة، لافتا إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار حول هذه القضية.