استطلاع: الحزب الاشتراكي سيمتلك أقوى كتلة في البرلمان الألماني المقبل

كشفت نتائج استقراء جديد أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأحد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيمتلك أقوى كتلة في البرلمان الألماني المقبل.



جاء ذلك بناء على الاستقراء الذي أجرته القناة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها ألمانيا اليوم لاختيار حكومة جديدة تقود البلاد.



وحسب الاستقراء، فإن الحزب الاشتراكي سيحصل على 200 مقعد في البرلمان متفوقا لأول مرة على تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الذي سيحصل على 198 مقعدا.



وسيتملك الخضر ثالث أقوى كتلة في البرلمان بعد الاشتراكيين والمسيحيين بـ113 مقعدا.



واستند الاستقراء إلى توقع بأن إجمالي عدد مقاعد البرلمان المقبل سيصل إلى 730 مقعدا.



وأوضح استقراء القناة الاولى حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم أن الحزب الاشتراكي حصل على 2ر25% من الأصوات تلاه تحالف ميركل بـ6ر24% ثم الخضر بـ 3ر14% فالحزب الديمقراطي الحر بـ6ر11% وحزب البديل من أجل ألمانيا على 8ر10% ثم اليسار بـ 5%.