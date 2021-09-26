حمدوك يعلق على تصاعد التوتر في السودان بين العسكريين والمدنيين

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن «الصراع الدائر ليس بين عسكريين ومدنيين، بل بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين»، وذلك وفقًا لما أفاده موقع جريدة «العين» الإخبارية، في خبر عاجل له، مساء الأحد.

وأضاف: "وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه".

وأكد رئيس المجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان، حرص المؤسسة العسكرية على سلاسة التحول الديمقراطي والتزامها القاطع بعدم الانقلاب على التغيير والوقوف مع الشعب السوداني وإرادته حتى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

وعبر، خلال افتتاح الامتداد الجديد لمركز السودان للقلب بالخرطوم، اليوم الأحد، عن أسفه لما يشاع ويروج له عن المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مؤسسة راسخة تعمل لوحدة السودان وهي الوصي والضامن والحامي لوحدة البلاد.

وجدد عدم السماح لأي جهة بالمساس أو التشكيك في وطنية وولاء منسوبيها، داعيًا كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير والأحزاب السياسية ومركزية الحرية والتغيير للعمل سويا من أجل تحقيق قيم وشعارات الثورة التي ينشدها الشعب.