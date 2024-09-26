الدفاع التركية تخطط لعمليات إجلاء محتملة لرعاياها ومواطنين أجانب من لبنان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها تخطط وتحضر لعمليات إجلاء محتملة لمواطنين أتراك وأجانب من لبنان.

جاء ذلك بحسب مصادر في الوزارة، ردا على أسئلة الصحفيين، على هامش إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، في العاصمة أنقرة.

وقالت المصادر: «تمتلك القوات المسلحة التركية القدرة والإمكانات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها من أجل الإجلاء الآمن لمواطنينا أو الرعايا الأجانب من لبنان، حيث نفذت بنجاح العديد من عمليات الإجلاء من قبل».

وأكدت المصادر أن الوزارة تتابع التطورات في لبنان عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وشددت المصادر على أن المساعدات إلى لبنان ستستمر بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، بما يتماشى مع مطالب بيروت والظروف الأمنية.

ومنذ الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي «أعنف وأوسع» هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 640 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق «حزب الله» مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.