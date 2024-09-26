ألمانيا ترسل 120 جنديا إلى بولندا للمساعدة في مواجهة الفيضانات

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس، في مدينة شتيتين البولندية بأن بلاده تعتزم إرسال 120 جنديا إلى الدولة الجارة للمساعدة في مواجهة الفيضانات.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن هؤلاء الجنود سيساعدون في إصلاح البنية التحتية وأعمال إزالة الأنقاض في البلاد.

وقال بيستوريوس إن من المقرر أن تشرع طليعة من هذه المجموعة في العمل على وجه السرعة مضيفا أن من المقرر أن تستمر المهمة مبدئيا لمدة ثمانية أسابيع.

وتابع بيستوريوس أن بولندا طلبت المساعدة.

وتكافح بولندا التأثيرات الناجمة عن الفيضانات الشديدة حيث تعرضت عدة مناطق في جنوب غرب البلاد للتدمير.

وتأتي زيارة بيستوريوس لمدينة شتيتين بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء المقر التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المسؤول عن الجبهة الشمالية الشرقية للحلف، ويقود هذا المقر الجنرال الألماني يورجن-يوأخيم فون زاندرارت.

كان رئيس وزراء بولندا دونالد توسك صرح في الأسبوع الماضي بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمة في مدينة بريسلاو بأن ألمانيا مستعدة لإرسال جنود لدعم بولندا، وقال توسك:" إذا رأيتم جنودًا ألمان فلا داعي للذعر. هذه مساعدة. فقط حتى لا يكون هناك شك".

وتشير هذه الجملة إلى المشاعر المعادية للألمان التي لا تزال منتشرة في قطاعات من المجتمع البولندي بعد 85 عامًا من غزو ألمانيا النازية لبولندا في عام 1939 في مستهل الحرب العالمية الثانية.