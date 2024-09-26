الصحة اللبنانية: مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن «غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 15 شخصا بجروح، من بينهم امرأة حالتها حرجة».

وفي وقت سابق، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية، مستهدفا عند الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، شقة سكنية في مبنى من عشر طبقات في حي القائم، عند تقاطع حي الرويس، حيث تعج المنطقة بالشقق السكنية والمارة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن فرق الإسعاف نقلت عددا من المصابين جراء الغارة إلى مستشفيات المنطقة.

وناشد المسعفون وفرق الإنقاذ المواطنين عدم التجمع في مكان المبنى المستهدف، حفاظا على سلامتهم، وإفساحا للمجال من أجل نقل المصابين، وعدم إعاقة سيارات الإطفاء والإسعاف من الوصول إلى المستشفيات.