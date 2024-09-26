رسوب 268 طالبا وفصل 158 آخرين من كلية طب أسيوط

قال الدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط، إن الكلية وضعت خطة تهدف إلى مواجهة كل وسائل الغش التي قد يستخدمها الطلاب المتقدمين من الثانوية العامة للالتحاق بالكلية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس من تلك الخطة تخريج طبيب على قدر كبير من العلم يستطيع المحافظة على حياة المرضى.



وكشف عميد طب أسيوط، لـ"الشروق"، أن نتيجة كلية طب الجامعة الحكومية للعام الدراسي 2024، بلغ عدد الراسبين الباقين من الإعادة بالعام الماضي 286 طالبًا وطالب، فيما بلغ عدد المفصولين للرسوب عامين متتاليين 158 طالبًا وطالب.

وأوضح أن عدد الطلاب الراسبين الباقين من الإعادة في كلية طب الجامعة الأهلية بلغ 152 طالبًا، وعدد المفصولين 8 طلاب، مطالبًا طلاب الثانوية العامة الجدد الحرص في عدم الالتحاق بكلية طب أسيوط إلا المتفوق الذي يستطيع القدرة على مذاكرة ودراسة علوم الطب.