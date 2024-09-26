 بقيمة 150 ألف جنيه.. ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بمطار القاهرة - بوابة الشروق
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بقيمة 150 ألف جنيه.. ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بمطار القاهرة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 10:43 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 10:43 م

تمكن رجال جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارتى مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس تقدر بمبلغ 150 ألف جنيه.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد ايجيبت اكسبريس فيديكس تم الاشتباه في طرد شخصي عبارة عن عبوة كاكاو واردة من التشيك لاختلاف الوزن.

وتم تكليف مأمور الحركة لمعاينة الطرد بحضور اللجنة فتلاحظ وجود حشو داخل عبوة الكاكاو رغم أنها محكمة الغلق فتم فتح العبوه فتبين وجود كيس معتم أسود اللون غير مدون عليه بيانات بفتحه تبين أن بداخله ١٣٠ جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدرة، بالعرض على مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة أفاد بأن المادة المضبوطة هى مخدر الآيس، وتبلغ قيمة المضبوطات 150 ألف جنيه.

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