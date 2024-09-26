فاطمة سعيدة تغني «جميل الصورة» وتهديها لوالدها

بدأت الفنانة فاطمة سعيد، الجزء الثاني من حفلها، بأغنية «يا جميل الصورة»، الذي انطلق مساء الليلة في قصر عابدين، بقيادة المايسترو نادر العباسي.

وقامت فاطمة سعيد بإهداء أغنية «يا جميل الصورة»، التي غنتها الفنانة داليدا، لوالدها السياسي أحمد حسن سعيد، الذي حرص على حضور الحفل، حيث أكدت فاطمة، أنه كان يغنيها لها في طفولتها.

وكان حفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، قد انطلق مساء اليوم الخميس، في قصر عابدين، بعزف الموسيقار نادر العباسي، لأغنية دعاء الشرق، للراحل محمد عبد الوهاب، وبعدها صعدت فاطمة سعيد على المسرح لتقدم أغنية غرناطة التي قدمها الملحن والمغني المكسيكي أوغستين لارا.

وتألقت فاطمة سعيد بأغنية Mon coeur" s'ouvre à ta voix من Samson et Delilah‏"، للمؤلف الموسيقي الفرنسي كميل سان ساين، كما غنت "هابانيرا" من اوبرا كارمن"، للمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه، واختتمت فاطمة الجزء الأول من الحفل باغنية أبا - ميدلي.

فيما أعربت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، عن سعادتها الكبيرة بحفلها الليلة الذي يقام في قصر عابدين، وقالت: «أنا كنت محضرة كلام كتير أقوله بس أول ما طلعت على المسرح وشوفت الجمهور نسيت كل حاجة، وسعيدة إننا متجمعين في مكان عريق، نحتفل بالمزيكا ونشاركها مع بعض، لأنها شيء مهم وعاطفي».

وأضافت فاطمة: «سعيدة بمشاركتي مع المايسترو نادر العباسي على المسرح بعد سنة ونص، مع أوركسترا أوبرا القاهرة فأنا فخورة بالتواجد معهم، وكنا نريد أن نقدم رحلة موسيقية تأخذنا من عالم فني لعالم فني آخر».

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة، في مقدمتهم وزير الاتصالات عمرو طلعت ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزير الخارجية السابق سامح شكري ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد ووزيرة التضامن السابقة غادة والي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق، وشريف المعلم، العضو المنتدب لـ"الشروق"، والدكتور محمد أبو الغار، والسياسي أحمد حسن سعيد والد السوبرانو، والسياسي محمد أنور السادات، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والأمير محمد علي نجل الملك الأسبق أحمد فؤاد الثاني والمؤرخ ماجد فرج، ولفيف من الشخصيات العامة.