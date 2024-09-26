بلينكن: وقف إطلاق النار في لبنان من مصلحة الجميع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إن الحرب الشاملة ستكون سيئة لكل الأطراف المشاركة فيها ولن تحقق هدف إعادة الناس إلى ديارهم.

وأضاف بلينكن أن وقف إطلاق النار مع لبنان وحزب الله يعود بالنفع على الجميع، وفقا لقناة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لمدة 21 يوما من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.

وقال الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك نشر فجر اليوم: "لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب مزيد من التصعيد عبر الحدود".

وأضاف بايدن وماكرون أن "البيان الذي تفاوضنا عليه بات الآن يحظى بتأييد كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".



