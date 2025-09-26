لبنان: إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصر الله وصفي الدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجمّع آلاف الأشخاص من مناصري حزب الله اللبناني مقابل صخرة الروشة في بيروت عصر اليوم الخميس، وذلك لإحياء فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين لحزب الله، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وقام منظموا الفعالية بإنارة صخرة الروشة مساء اليوم بصورتي نصر الله وصفي الدين.

وأطلق المشاركون في الفعالية هتافات " لبيك يا نصرالله" و " أمريكا أمريكا أنت الشيطان الأكبر" و " إسرائيل إسرائيل عدوة المسلمين" و " الموت لإسرائيل" و يا الله يا كريم إحفظ لنا الشيخ نعيم" و" خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".

وقام منظمو الفعالية بإضاءة صخرة الروشة مساء اليوم بالعلم اللبناني، ثمّ قاموا بإضاءة صخرة الروشة بصورة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

ثمّ تمّت إضاءة صخرة الروشة بصورة للرئيسين السابقين للحكومة سعد الحريري ووالده رفيق الحريري يتوسطهما حسن نصرالله، على وقع هتافات " إنا على العهد يا نصرالله".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اغتالت الأمين العام الأسبق لحزب الله، حسن نصرالله في 27 سبتمبر 2024، في سلسلة غارات شنتها على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبعد أربعة أيام من اغتياله ، انتُخب هاشم صفي الدين أميناً عاماً للحزب. واغتالت الطائرات الحربية الإسرائيلية هاشم صفي الدين في 3 أكتوبر 2024 في غارات على الضاحية الجنوبية ببيروت.