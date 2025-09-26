ضربات أمنية لمرتكبي جرائم السرقات في القاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات بنطاق محافظة القاهرة.

وتمكن الأمن من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لمزاولتهما نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كمية من الكابلات الكهربائية، وبمواجهتهما أقرا بتصرفهما في المسروقات المستولي عليها بالبيع لدى عميلهما سيئا النية، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية، تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

كما تمكن الأمن من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، وتبين أنه عاطل، ومقيم بدائرة القسم تم ضبطه.

وضبط الأمن أيضًا عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهما بسرقة الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك، وبحوزتهما فرد خرطوش، وبمواجهتهما اقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمسكن أحدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.