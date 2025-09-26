نائب رئيس وزراء بريطانيا: الصراع في غزة لا يمكن الدفاع عنه ويجب أن ينتهي الآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد لامي الصراع المستمر في غزة بأنه "غير إنساني" و "غير مبرر على الإطلاق".

وكان لامي يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن ما وصفه بـ "المأساة الإسرائيلية الفلسطينية"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال:"ما يحدث في غزة لا يمكن الدفاع عنه، إنه غير إنساني، إنه غير مبرر على الإطلاق ويجب أن ينتهي الآن".وأضاف أن بريطانيا اعترفت "بفخر" بفلسطين وإن شعبها وشعب إسرائيل "يستحقون الأفضل".

وتابع : "الأفضل من الأعمال المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر والتي تركت أطفالاً بلا والديهم وآباء بلا أطفالهم".

وأضاف "الأفضل من منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمجاعة الكارثية التي تسببت فيها".

وقال "بينما تصعد إسرائيل عملياتها العسكرية وتهجر العائلات الفلسطينية مرارا وتكرارا، لا يمكن أن تكون هناك إجابة لهذه الفظائع سوى عمل دبلوماسي متضافر للحفاظ على أمل إحياء السلام".

وقال لامي، الذي تعهد أيضا بالوقوف إلى جانب شعبي أوكرانيا والسودان خلال صراعاتهما المستمرة، إن المملكة المتحدة ستعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتأمين سلام "دائم".