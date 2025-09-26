وزارة النقل الأمريكية تشدد شروط رخصة قيادة الشاحنات لغير الأمريكيين

قررت وزارة النقل الأمريكية تشديد شروط الحصول على رخصة القيادة التجارية لغير الأمريكيين بشكل فوري، وذلك بعد وقوع 3 حوادث سير مميتة هذا العام، والتي أشار المسئولون إلى أنها نجمت عن سائقي شاحنات مهاجرين لم يكن لهم الحق في الحصول على رخصة القيادة التجارية.

وستفرض الإجراءت الجديدة صعوبات كبيرة للغاية أمام حصول المهاجرين على رخصة القيادة التجارية، حيث سيقتصر الترخيص على ثلاث فئات محددة من حاملي تأشيرات الإقامة. كما يتعين على الولايات التحقق من وضع المتقدمين من الناحية القانونية في قاعدة بيانات اتحادية. وستكون هذه الرخصة سارية لمدة عام واحد فقط، ما لم تنتهِ صلاحية تأشيرة المتقدم قبل ذلك.

وبدأت الوزارة تطبيق هذه الإجراءات على مستوى الولايات المتحدة بعد حادثة انقلاب شاحنة في ولاية فلوريدا، أسفرت عن مقتل شخصين، حيث تبين أن سائق الشاحنة كان مقيماً بشكل غير قانوني في البلاد.

وأوضح وزير النقل، شون دافي، أن حوادث مماثلة وقعت في تكساس وألاباما في وقت سابق من هذا العام، وكان سائقو الشاحنات فيها غير مؤهلين للحصول على رخصة القيادة.

وهدد دافي بسحب 160 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لولاية كاليفورنيا، بعد أن كشف تحقيق أُجري مؤخرا أن ربع تراخيص القيادة التجارية الصادرة لغير المواطنين منذ شهر يونيو، والتي تمّت مراجعتها من جانب الوزارة، لم تكن صالحة أصلاً وفقاً للقواعد الحالية.

وأشار دافي إلى 4 حالات أصدرت فيها كاليفورنيا تراخيص قيادة ظلت سارية المفعول بعد انتهاء صلاحية تصريح عمل السائق، وفي بعض الحالات بعد سنوات. من انتهاء تصريح العمل.

وأعطى الولاية 30 يوماً لإجراء مراجعة شاملة لبرنامجها ووضع خطة للالتزام بالقواعد، وإلا ستفقد التمويل. وأوضح دافي أن القواعد الحالية غير صارمة بما يكفي، وأن العديد من الولايات لا تلتزم بها. وقد كشف التحقيق عن وجود تراخيص صدرت بشكل غير قانوني في كاليفورنيا، وكولورادو، و بنسلفانيا، وداكوتا الجنوبية، وتكساس، وواشنطن.