تباين أداء الأسهم العالمية بعد إعلان ترامب اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 100% على الأدوية اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

وقال ترامب أمس الخميس عبر موقعه للتواصل الاجتماعي إن شركات الأثاث الأجنبية تغرق السوق الأمريكية بمنتجاتها، ولابد من فرض رسوم "من أجل الأمن القومي وأسباب أخرى".

وأضاف أن الشاحنات الثقيلة وقطع الغيار التي يتم انتاجها في الخارج تضر بالمنتجين المحليين.

وفي التعاملات الأوروبية ارتفع مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بنسبة 4ر0% إلى 52ر23618 نقطة في حين ارتفع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 4ر0% إلى 7830 نقطة، ومؤشر فوتسي 100 للأسهم البريطانية بنسبة 4ر0% إلى 98ر9247 نقطة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية، أو ما إذا كانت الدول التي لديها اتفاقيات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي ستحصل على إعفاءات.

وعلى إثر تصريحات ترامب، انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأسيوية اليوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 9ر0% تقريبا ليسجل 99ر45354 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة سوميتومو فارما اليابانية للصناعات الدوائية بنسبة 5ر3% فيما انخفض أسهم شركة تشوجاي للدواء بنسبة 3% تقريبا.

وكشفت بيانات حكومية يابانية ارتفاع التضخم في منطقة طوكيو في سبتمبر الجاري بنسبة سنوية تبلغ 5ر2%، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في أغسطس السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8ر2%.

غير أن التضخم مازال أعلى من نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الياباني، مما يثير تكنهات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5ر2% إلى 01ر3386 نقطة في ثالث تراجع على التوالي وسط تزايد المخاوف من طول أمد المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي الأسواق الصينية، انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 15ر26357 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 6ر0% إلى 80ر3831 نقطة.

وارتفع مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس في أستراليا بنسبة 2ر0% إلى 70ر8787 نقطة، فيما انخفض مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 5ر0% وتراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 7ر1%.