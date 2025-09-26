ليفربول يعلن قيد كييزا في قائمته الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، قيد مهاجمه الإيطالي فيديريكو كييزا، ضمن القائمة التي تمثل الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمين أن الاتحاد الأوروبي اعتمد طلب ليفربول بقيد اللاعب بدلا من مواطنه جيوفاني ليوني مدافع الفريق القادم من بارما الصيف الماضي، بعدما تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأشار ليفربول إلى أن الإجراء يأتي وفق قواعد الاتحاد الأوروبي "يويفا" والتي تتيح إجراء تعديل على قوائم الأندية في حالات الإصابات الطويلة.

ومن المتوقع أن يغيب ليوني عن ليفربول حتى نهاية الموسم في ضوء الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون بكأس الرابطة الإنجليزية.

وسيسافر كييزا مع ليفربول إلى تركيا من أجل مواجهة جالاطة سراي في الجولة الثانية من دوري الأبطال.