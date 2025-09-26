الخطوط الجوية التركية توسع أسطولها بإضافة 225 طائرة بوينج بعد زيارة اردوغان لأمريكا

أعلنت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران الوطنية التركية عن خططها لإضافة 225 طائرة بوينج إلى أسطولها.

وفي بيان لبورصة اسطنبول اليوم الجمعة، قالت شركة الطيران إنها قررت شراء 75 طائرة بوينج من طراز (بي.787-9) و(بي787-10) وأكملت المفاوضات مع بوينج للحصول على 150 طائرة من طراز "737-8/10 ماكس".

جاء الإعلان بعد يوم واحد من لقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وستقدم الخطوط الجوية التركية 50 طلبا مؤكدا و25 طلبا اختياريا لطائرات (بي 787-9) و(بي 787-10) المقرر تسليمها بين عامي 2029 و2034.

وقالت شركة الطيران في بيان إن طائرتي (بي 787-9) و(بي 787-10)، هما طائرتان متطورتان وموفرتان للوقود ومصممتان للسفر الدولي لمسافة طويلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى في البيت الأبيض محادثات مع الرئيس أردوغان، أمس الخميس، في وقت ألمح فيه الرئيس الجمهوري إلى إمكانية رفع حظر الحكومة الأمريكية لمبيعات مقاتلات متطورة إلى أنقرة قريبا.

وأثناء الولاية الأولى لترامب، استبعدت الولايات المتحدة تركيا، وهي حليف في حلف شمال الأطلسي، من برنامجها الرئيسي لمقاتلات إف - 35، عقب إقدام أنقرة على شراء منظومة دفاع جوي من روسيا.