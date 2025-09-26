إسرائيل تقصف موقعا لتصنيع الصواريخ في شرق لبنان

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات جوية، اليوم الجمعة، على شرق لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف موقعا يستخدم في تصنيع صواريخ دقيقة.

وقعت الضربات الجوية بالقرب من بلدة سرعين اللبنانية في منطقة سهل البقاع، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وهذه الضربات هى الأحدث منذ انتهاء الحرب التي استمرت 14 شهرا بين إسرائيل وحزب الله، والتي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية في نوفمبر الماضي.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نفذت إسرائيل ضربات جوية شبه يومية على جنوب وشرق لبنان، مدعية أن حزب الله يحاول إعادة بناء قدراته العسكرية.

وقد أسفرت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم مئات المدنيين، وتسببت في دمار قدر بنحو 11 مليار دولار، وفقا للبنك الدولي. وفي إسرائيل، قتل 127 شخصا، بينهم 80 جنديا.