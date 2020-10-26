الهجرة والعربية للتصنيع تبحثان تنسيق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع النقاط الرئيسية لـ"مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" في دورته الجديدة.

وبحث الاجتماع تعزيز فرص التعاون بين العربية للتصنيع ووزارة الهجرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت مكرم عن تقديرها للدور الوطني التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع؛ باعتبارها أكبر ظهير صناعي للدولة، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلي دورها الريادي بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأشارت إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" في دورته الجديدة سيكون مواكبا لرؤية القيادة السياسية التي تهتم بتطوير الصناعة المصرية في الوقت الراهن، وقد بدأنا عمل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج الذين يعملون في هذا المجال.

وأوضحت أنه سيتم التعاون مع كل الوزارات المعنية، ومنها التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي واتحاد الصناعات.

وشددت على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

وأضافت أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

من جانبه، أعرب الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وأكد التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز مجالات الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا.

وأشار رئيس العربية للتصنيع إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كل الصناعات.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت وزيرة الهجرة معرض فرش أثاث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولى الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة بتصنيعه وتوريده لجميع المقار الحكومية، حيث أشادت بجودة العروضات والتي تتميز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب وفقا لمعايير الجودة العالمية.