رئيس وزراء باكستان يبحث مع ولي العهد السعودي قضايا المناخ وتطورات الوضع بأفغانستان‎‎

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في أفغانستان‎‎.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، وفقا لصحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجانبين التقيا على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض.

ووفقا للبيان، ثمن عمران خان قيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للتقدم والازدهار في المملكة، كما أشاد برؤية ولي العهد التي تهدف لتحول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وهنأ عمران خان الأمير محمد بن سلمان على تنظيم قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، قائلا إن هذه القمة تعكس التزام القيادة السعودية لاتخاذ الخطوات الملموسة للتعامل بشكل فعال مع التحديات من التغير المناخي.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتماشى مع مبادرات باكستان للتغير المناخي بما فيها مشروع تسونامي لزراعة 10 مليارات أشجار وباكستان الخضراء ونظيفة.

وأكد دعم باكستان لتنفيذ هذه المبادرات الخضراء، معربا عن تقديره لوقوف المملكة ودعمها الثابت لباكستان في أوقاتها الحرجة.

وحول آخر التطورات في أفغانستان، أكد خان أهمية عمل المجتمع الدولي البناء لتخفيف معاناة الشعب الأفغاني، معربا عن قلقه حيال تردي الوضع الإنساني في هذا البلد.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة لمنع حدوث الأزمات الإنسانية والانهيار الاقتصادي في أفغانستان.