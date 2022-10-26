رئيس الوزراء البريطاني: سنعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن حكومته الجديدة ستعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود وهي ملفات "يتساهل فيها حزب العمال".

وأضاف سوناك، في أول خطاب له أمام مجلس العموم: "سنركز على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح"، مؤكدا: "سنركز جهدنا على حماية الفئات الهشة"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأقر سوناك، بالأخطاء التي ارتكبت، قائلا: "أتحدث بصراحة عن الصعوبات التي نواجهها ولا أروج قصصا خرافية".

وتعهد ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، في أول خطاب له بعد توليه رسميا رئاسة الحكومة البريطانية، بإصلاح أخطاء رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس "فورا"، لكنه أشار إلى تحديات تحتاج إلى خيارات صعبة.

وعين ملك بريطانيا، تشالز الثالث، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، أمس الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام، عقد سوناك (42 عاماً) أول لقاء له مع الملك.

وقال سوناك: أتعهد بالبدء فوراً بإصلاح أخطاء" تراس، محذرا من الخيارات "الصعبة" المقبلة.