ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يعد كثيفا للغاية؛ منوهًا إلى سعر الوحدة المقرر بـ4 دولارات ثم تحولها بعد الحرب الروسية-الأوكرانية إلى 30 دولارا، متابعًا: «آنذاك كنت هطفي البلد.. حتى مش هقدر أستلف ولكن ربنا كرمنا بحقل ظهر».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء الأحد، أن الدولة المصرية تستهلك غاز بمقدر ملياري دولار شهريا.

وذكر أن البعض يتحدث بنقد عن الدولة بدون علم لحقيقة الأوضاع؛ الأمر الذي يتسبب له في حزن شخصين مكملا: «زعلان على البلد.. والناس بتتكلم كأنها بتقول هنعلمكم تديروا البلد ازاي، ياريت اللي ميعرفش ميتكلمش».

وأوضح أنه يدرك حقيقة الوضع في مصر بالتحديات والأرقام، منوهًا إلى ترحيبه بأي شخص يمتلك الحلول للأزمات القائمة.