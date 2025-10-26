رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقوات الأمن لقتلها 25 إرهابيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الأحد بقوات الأمن لنجاحها في تنفيذ عمليات ضد تنظيم "فتنة الخوارج" (الإرهابيين) في منطقة شمال وزيرستان ومدينة كورام، وقتلها 25 "إرهابيا" في تلك العمليات.

كما أشاد شهباز شريف بخمسة من أفراد الأمن الذين "استشهدوا أثناء قتال الإرهابيين خلال العمليات"، وأعرب عن تعازيه لأسرهم. وقال: "إن الأمة بأكملها تحيي قوات الأمن".

وأكد رئيس الوزراء مجددا عزمه على القضاء التام على كافة أنواع الإرهاب في البلاد.

يشار إلى أن حركة طالبان باكستان غالبا ما تستهدف قوات الأمن في أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق القبلية السابقة بشمال غرب البلاد، المتاخم لحدود أفغانستان.